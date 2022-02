USO Judo : médaillée d'or au Grand Slam de Tel Aviv, Priscilla Gneto "ne va pas s'arrêter là"

Le Grand Slam de Tel Aviv (Israël) a souri à l'équipe de France et à l'USO Judo. Trois des huit médaillés français sont licenciés au club orléanais. En plus de Julia Tolofua médaillée de bronze chez les plus de 78 kilos, Astride et Priscilla Gneto se sont elles parées d'or. Respectivement chez les moins de 52 kilos et les moins de 57 kilos. L'aînée des soeurs Gneto, Priscilla, médaillée de bronze aux JO de Londres en 2012, était invitée ce jeudi de 100% USO pour revenir sur ce succès et sa saison au sein de son nouveau club.

Vous venez de signer une belle médaille d'or à Tel Aviv, moralement, elle doit vous faire du bien...

Oui, c'était une compétition dans la suite du tournoi de Paris, c'était important, il fallait répondre présent. Et c'est ce que j'ai su faire avec cette médaille d'or.

Justement, ce tournoi de Paris, il a beaucoup fait parler, vous avez été disqualifiée en demi-finale parce que votre téléphone est tombé sur le tatami... Ça vous a motivée, donné les crocs, pour Tel Aviv ?

C'est un événement malheureux qui est arrivé et qui ne doit pas arriver. Il a fallu faire abstraction tout de suite déjà pour aller chercher la place de troisième. Une fois la compétition terminée, je suis passée outre parce que les sélections pour Tel Aviv sont tombées très vite derrière, donc non je n'y pensais plus. Ce n'était pas non plus une force supplémentaire pour aller à Tel-Aviv. J'avais surtout à coeur de rattraper cette demi-finale manquée à Paris et ramener l'or pour marquer encore plus de points.

Ça efface tout quasiment, là, c'est bon, on repart sur des bonnes bases !

C'est bon pour moi (rires)

Pour revenir à Tel Aviv, c'est une double fierté, parce que votre soeur Astride repart aussi avec de l'or. Tournoi parfait pour la famille Gneto...

Oui, c'était vraiment une journée top. Ce n'est pas toujours évident de combattre le même jour que sa soeur parce qu'il y a sa propre compétition à gérer, mais tu regardes aussi celle de ta petite soeur... C'était vraiment positif, on a l'habitude d'être en tournoi ensemble, de s'accompagner et de la gagner, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a aussi donné de la force pour ramener cette médaille. C'était vraiment une journée top !

On peut aussi dire journée parfaite pour l'USO Judo, parce qu'il y a aussi une troisième médaille pour le club avec le bronze de Julia Tolofua, vous avez été bien accueillies pour votre retour dans le Loiret ?

(Rires) Oui ! C'était top, vraiment un super week-end, vraiment productif. Julia ça fait un moment qu'elle performe avec ses médailles à chaque sortie. C'est une fierté pour le club, pour le travail qui est mis en place au quotidien et pour Tony Rodriguez, qui nous accompagne vraiment sur tout. Et puis, bien évidemment qu'ils était content au club ! Depuis Tel Aviv on avait déjà eu des appels, des retours, ils sont aussi contents que nous.

L'USO a su nous faire plaisir et mettre à notre disposition tous les ingrédients pour réussir.

On va maintenant revenir sur cette saison 2021-2022. Pour vous, c'est plutôt une bonne saison quand on regarde les résultats. En plus des médailles en Grand Slam, il y a ce titre de championne de France en novembre, toujours chez les moins de 57 kilos. C'est ce que vous visiez ?

Il faut savoir qu'au début de cette saison, je partais vraiment de loin. Peu de compétition, un changement de club, parce qu'avec ma soeur on est arrivés tout nouvellement sur Orléans, et on est vraiment contentes parce que c'est un club qui a su nous faire plaisir et mettre à notre disposition tous les ingrédients pour réussir. Les objectifs aujourd'hui qui sont atteints, ce sont des objectifs qui ont été mis en place dès le début, avec Tony Rodriguez, même si a début on s'est posées beaucoup de questions. Après, on ne va pas s'arrêter là. Il y a des sélections en championnat à aller chercher, championnats d'Europe et championnats du Monde pour cette saison, donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va prendre tout ce que nous tendra les bras.

C'est quoi la suite de votre saison justement, les prochaines échéances qui vous attendent ? Ces sélections là pour les championnats d'Europe et du monde ?

On attend. On a un stage de préparation au Brésil du 7 au 19 mars. Après, on pense que les sélections pour les futurs championnats d'Europe tomberont dans la foulée, mais on ne sait pas encore quand. Pour ma part, comme ma sœur et Julia, on espère faire partie de la sélection. Après l'équipe de France aujourd'hui à des résultats vraiment très importants dans toutes les catégories, donc maintenant, nous, on a mis tous les atouts de notre côté et c'est au sélectionneur de choisir qui sera apte à aller représenter la France.