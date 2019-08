UTMB 2019 : Chamonix, capitale du trail pour une semaine

Chamonix, France

Top départ pour le 17ème Ultra-Trail du Mont-Blanc ! 7 courses d'endurance en pleine montagne au départ de Chamonix. Un gros rendez-vous sportif qui commence ce lundi et dure une semaine, au cours de laquelle Chamonix va devenir trail-city.

Un bond économique

L'UTMB a connu un fort développement ces dernières années. Un événement plus gros, qui attire plus de monde, ça fait du bien à l'économie. "Dans une précédente vie j'ai eu un magasin de disques à Chamonix. Quand arrivait le 15 août, s'il faisait mauvais, tout était fermé. Maintenant, les gens restent. Ils ne s'en vont pas après le 15 pour revenir pour l'UTMB. Ils restent", assure Catherine Poletti, directrice de l'Ultra-Trail.

Dans les vitrines, les mannequins arborent les équipements de trail que les commerces espèrent vendre aux coureurs et aux visiteurs © Radio France - Nicolas Joly

Ce n'est pas l'équipementier Columbia qui va dire le contraire. La marque est partenaire de l'événement, elle produit des t-shirts spécialement floqués UTMB. Cette semaine, c'est leur semaine. "L'enjeu est colossal. En moyenne on vend sept fois plus par rapport à une grosse semaine. C'est vraiment énorme", affirme Camille, l'une des vendeuses.

Se développer de façon responsable

L'événement prend de l'ampleur chaque année. Plus gros, plus riche, plus populaire. Mais ses créateurs veulent que ce développement soit respectueux de la planète. "On est assez raisonnables", avance Catherine Poletti, "ce n'est pas la peine de faire un Disneyland. Il faut aussi savoir que la planète crève."

L'UTMB transforme la ville pendant une semaine © Radio France - Nicolas Joly

Est-il possible de conjuguer croissance et responsabilité écologique ? Pour la directrice de l'UTMB il est possible d'y parvenir en faisant attention à certains détails : "Une personne m'a fait remarquer l'année dernière qu'on distribuait des tape-tape (NDLR : des boudins en plastique qu'on frappe pour encourager les coureurs), ce qui n'était pas très éco-responsable. On a donc dit à nos partenaires qu'ils ne pouvaient plus le faire. On a aussi limité les bouteilles en plastique."

Les organisateurs veulent que leur événement se développe de façon responsable © Radio France - Nicolas Joly

L'équipe UTMB souhaite exporter cette vision du sport éco-responsable en sponsorisant notamment des courses dans d'autres pays, comme elle l'a déjà fait à Oman et en Chine.