UTMB : l'Espagnol Kilian Jornet a bien pris le départ de l'édition 2022

La star espagnole de la montagne Kilian Jornet, dont la participation à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) avait été mise en doute par un test positif au Covid-19, a bien pris le départ de l'édition 2022 qui a été donné ce vendredi à 18h. Un peu plus tôt dans la journée, il s'était dit "prêt" et "impatient" de prendre le départ de la course. "Je me sens bien, je ne ressens aucun symptôme (...), les docteurs m'ont donc donné leur feu vert pour que je prenne le départ", avait déclaré en anglais le coureur dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

"Je vais juste tâcher de courir intelligemment", poursuit-il, évoquant la possibilité de s'arrêter s'il ressent des symptômes ou une poussée de fièvre. "Mais je me sens prêt, fort, ma préparation a été bonne, et je suis impatient d'aller courir autour de ces montagnes que j'aime tant", ajoute-t-il. "A tout à l'heure @kilianj", avait annoncé plus tôt dans la journée le groupe UTMB dans un tweet accompagnant une courte vidéo montrant le champion, porteur d'un masque et d'un sweat à capuche, se présenter à un stand d'inscription, puis saluer un camarade, sur fond musical.

Jornet, une nouvelle fois favori

L'épreuve reine de l'UTMB, un ultra-trail de 171 km avec 10.000 m de dénivelé positif à travers trois pays, part ce vendredi à 18h du centre de Chamonix (2.300 coureurs). Les plus rapides devraient terminer la boucle en une vingtaine d'heures et franchir la ligne d'arrivée samedi aux environs de 13h45. Les participants ont jusqu'à dimanche 15h30 pour arriver et être intégrés au classement.

Kilian Jornet, 34 ans, fait office de grand favori de cette épreuve, qu'il a déjà remportée en 2008, 2009 et 2011. Le Catalan avait en revanche dû abandonner à mi-parcours lors de sa dernière participation en 2018 en raison d'une piqûre d'abeille, à laquelle il est allergique. Parmi ses challengers possibles cette année figurent l'Américain Jim Walmsley, le Français Aurélien Dunand-Pallaz, arrivé deuxième l'année dernière, et l'Espagnol Pau Capell, vainqueur en solitaire lors de l'édition 2019.