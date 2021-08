UTMB : le Savoyard François d'Haene remporte l'épreuve, sa quatrième victoire sur la course

Son appétit du trail semble insatiable. Après trois victoires en 2012, 2014 et 2017, le Savoyard François d'Haene remporte sa quatrième épreuve d'endurance sur l'UTMB, l'épreuve la plus emblématique de l'ultra-trail, et aussi la course la plus connue au monde dans cette discipline. Il remporte l'épreuve en 20h 45min 59 secondes.

Deux jours de course

Sur les deux jours de course, ce vigneron désormais installé dans le Beaujolais n'a jamais semblé vaciller, avec une avance toujours confortable sur ses concurrents, comptant souvent jusqu'à 15 minutes d'avance sur le deuxième. Le Savoyard avait remporté la Hardrock cette année aux États-Unis (Colorado) en signant le record de l’épreuve.

J’ai eu des jambes dures assez vite, j’ai dû m’adapter physiquement

"Le challenge est bouclé, j’ai réussi l’hardrock et l’UTMB d’une bonne manière, donc je suis content", a-t-il déclaré à l'arrivée. "Celle-là, je l’ai savourée car elle a été très dure à aller chercher. J’ai eu des jambes dures assez vite, j’ai dû m’adapter physiquement. C’était une course intense. Je ne sais pas si j’ai déjà eu une aussi belle météo, merci à tous pour votre accueil (...) c’était incroyable tout au long du parcours, ma famille était là, j’ai pu croiser mes enfants à plusieurs reprises, il y avait du monde partout".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

171 kilomètres de course

Ayant vécu à Chambéry pendant près de vingt ans, François d'Haene est aussi désormais un habitué de parcours de l'UTMB. Avec ses 171 kilomètres à parcourir autour du Mont-Blanc, ses 2300 coureurs au départ et ses trois pays parcourus en l'espace de deux jours (France, Italie, Suisse), l'UTMB mérite bien son surnom de "course de tous les records". Et son plus fidèle représentant continue lui-aussi de les empiler.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix