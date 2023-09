UTMB Nice métropole : du dénivelé, un record et des têtes d'affiche ce week-end

Il y en a pour tous les goûts et tous les fous ce week-end ! Point commun forcément de tous ces courageux, un peu fou, qui s'attaquent à ces distances à rallonge et ces parcours escarpés. Avec évidemment l'épreuve reine qui part ce vendredi midi d'Auron. 165 kilomètres à parcourir, 8400 mètres de dénivelé positif à gravir, du Mercantour à la Côte d'Azur, en passant par le Rabuons et avec ces quatre monts Leuze, Vinaigrier, Alban et Boron à franchir. Les premiers coureurs sont attendus dimanche aux alentours de midi après 48 heures d'effort et deux nuits sans sommeil.

Un nouveau parcours autour de St-Jean-Cap-Ferrat

Plus digeste (encore que !) les 115 kilomètres samedi matin au départ de Roubion. Avec deux fois moins de dénivelé à avaler. Alors que les deux derniers parcours restent en bord de mer. 62 kilomètres entre Menton et Nice samedi. Et la nouveauté cette année : 22 kilomètres de St-Jean-Cap-Ferrat à Nice avec cette boucle qui s'annonce somptueuse autour du Cap, pour attirer un public plus large.

5.000 inscrits, une première !

Et ça marche : 5.000 inscrits, 1.000 de plus que pour la première édition l'an dernier. Avec quelques têtes d'affiche. Comme le champion de France Thibaut Baronian ou la star de l'Ultra trail Jim Walmsley, au départ tous les deux du 115 kilomètres, qualificatif pour la Western States, course mythique aux Etats-Unis. Et si la pluie avait arrosée la première édition, le soleil accompagnera les courageux jusqu'à dimanche.