C'est une surprise. L'un des favoris de l'Ultra trail du Mont-Blanc, l'Espagnol Kilian Jornet déclare forfait à mi-parcours à cause d'une piqûre d'abeille.

Kilian Jornet n'a pu terminer la 16ème édition de l'UTMB à cause d'une piqûre d'abeille.

Chamonix-Mont-Blanc, France

Bien parti, l'Espagnol Kilian Jornet, ne remportera finalement pas l'édition 2018 de l'Ultra trail du Mont-Blanc. Il a été piqué au pied par une abeille et a dû abandonner à mi-parcours.

Une réaction allergique

Le compteur s'est arrêté à 84,8 km au refuge de Bertone vers 3h00 du matin. Kilian Jornet, jusque là, troisième de la course n'avance plus. Quelques heures plus tard, les organisateurs annoncent que le triple vainqueur est contraint d'abandonner.

Une abeille l'a piqué à un pied trois heures avant le départ de la course et a entraîné une réaction allergique. Impossible pour l'Espagnol, pourtant habitué à se dépasser, de mener la course à son terme.

"Après Courmayeur, j'ai eu une réaction allergique très lourde, des difficultés à respirer, des nausées, des douleurs à la poitrine", raconte Kilian Jornet sur sa page Facebook.

Malgré un traitement pris en amont, il a ressenti "des trucs bizarres à l'estomac et dans la poitrine".