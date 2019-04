Un nouveau système d'inscriptions pour répondre à l'engouement autour de l'Ultra Trail du Mont-Blanc

Face à l'engouement toujours plus grand pour être au départ de l'Ultra Trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), l'une des courses les plus prisées au monde, les organisateurs ont dévoilé mercredi un nouveau système d'inscriptions, valable à partir de l'édition 2020.

Pour tout coureur de l'extrême qui se respecte, c'est "the place to be" annuel de la fin du mois d'août. Créé en 2003, l'Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) est aujourd'hui l'une des courses les plus prisées du monde. Problème, le système d'inscriptions, qui ont bondi de 68% en trois ans, a atteint ses limites. En 2019, l'organisation a reçu plus de 26.000 demandes pour seulement 10.000 places disponibles, toutes courses confondues.

Afin de répondre au mieux aux attentes des trailers du monde entier, un nouveau système d'inscription a été dévoilé mercredi. Il entrera en vigueur en deux temps, en 2020 puis 2021.

2020, un tirage au sort plus flexible

"On conserve le principe du tirage au sort" explique Catherine Poletti, "mais on intègre de la souplesse". Le système actuel, en place depuis 2009, augmente les chances d'être tiré au sort pendant deux ans avant de garantir un dossard la troisième année, "mais vu le nombre croissant de demandes, on allait bientôt avoir plus de garanties que de places disponibles" poursuit la co-directrice de l'organisation de l'UTMB. Or, impossible d'augmenter le nombre de places, "pour des questions de sécurité, il y a suffisamment de personnes en même temps autour du Mont-Blanc".

A partir de 2020, la garantie ne sera donc plus appliquée, mais la philosophie reste la même. La probabilité d'être tiré au sort restera proportionnelle au nombre d'échec aux tirages au sort précédents, mais sans limite dans le temps. "C'est là ou c'est plus souple" conclut Catherine Poletti, "les tickets gagnés à chaque échec sont acquis définitivement jusqu'à ce qu'on soit gagnant au tirage au sort une fois, et quelle que soit la course".

Détail qui a son importance, le tirage ne reste ouvert qu'aux seuls coureurs ayant cumulé assez de points sur les plus de 3.500 courses qualificatives à travers le monde. Le barème de points nécessaires est toutefois revu à la baisse.

2021, un accès plus rapide grâce au calendrier international

Autre nouveauté annoncée mercredi, il sera possible pour l'édition 2021 d’accélérer le système dans le cadre d'un futur circuit international, grâce à un rapprochement entre l'UTMB, UTMB International, et l'Utra-Trail World Tour.

Sur certains événements internationaux "labellisés" UTMB (Gaoligong, Ushuaia, Oman, etc) à partir de janvier 2020, les coureurs qui terminent les courses accumuleront des "Running Stones" qui permettront de passer outre le tirage au sort pour le rendez-vous du Mont-Blanc.