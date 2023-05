Valence : le stade Pompidou va se refaire une beauté jusqu'en 2026

Le stade Pompidou, qui fête cette année ses 50 ans, entre dans une nouvelle ère avec le lancement officiel des travaux ce mercredi par les élus et les dirigeants des clubs qui l'utilisent. Au total, 12 millions d'euros vont être investis dans cette enceinte qui accueille des rencontres de rugby et de football, des compétitions d'athlétisme mais aussi des scolaires en journée. La première phase du chantier consiste à remplacer intégralement la pelouse qui en avait grandement besoin selon les spécialistes.

1,2 million d'euros pour refaire la pelouse

Les travaux consistent en un décaissement sur 65 cm de profondeur des 10 000 m2 de terrain pour pouvoir recréer les couches de forme, drainantes et de jeux répondant aux normes des fédérations nationales de rugby et de football. L'ensemble du réseau d'arrosage va être rénové également afin d'optimiser la gestion de la ressource en eau.

Les travaux sur la pelouse du stade Pompidou © Radio France - Valéry Lombardo

Une nouvelle tribune couverte et des loges d'ici à 2026

La seconde phase de travaux sera la plus importante puisqu'une nouvelle tribune va remplacer complètement les gradins actuels avec un toit et des loges qui permettront d'accueillir les partenaires et les spectateurs dans de meilleures conditions.