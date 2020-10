La nouvelle éco : Smart Power rêve de médaille olympique grâce à ses crampons

C'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise , elle rêve même de médaille olympique ! Smart Power, installée à Valence est spécialisé dans le crampon adapté aux chaussures de sport. Depuis 4 ans, la société conçoit des crampons pour aller plus vite vers le but , ou pousser plus fort dans la mêlée mais elle développe aussi la 1ère pointe orientable au monde pour l'athlétisme à moins d'un an des JO de Tokyo. Un jeune athlète ivoirien , Arthur Gué Cissé , porte ces pointes depuis un an.

Stéphane Raymond, directeur et créateur de Smart Power, était invité de "la nouvelle éco" ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

