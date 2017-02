Valentin Grimoux "déçu" de son rôle de remplaçant pour les championnats du monde superbike

Il l'a appris il y a quelques jours, Valentin Grimoux ne sera que remplaçant dans le team Yamaha pour les championnats du monde superbike. Une déception pour le récent lauréat du prix du "sportif mayennais de l'année 2016".

Son rêve devra un peu attendre pour être réalisé. Le jeune pilote Valentin Grimoux (20 ans) ne sera que remplaçant du team Yamaha pour la saison 2017 de superbike (300cc). "Je suis déçu, je travaille depuis longtemps pour ça, j'ai cherché des partenaires. Le pilote qui a gagné le championnat de France (PromoSport 400cc) a été intégré directement au team Yamaha. Mais je n'ai fini que 2e, et surtout j'ai 20 ans alors qu'il en a que 18, ils ont fait le choix de prendre le plus jeune", regrette-t-il. C'est par un coup de fil du directeur de Yamaha Europe qu'il a appris son nouveau statut.

Mais rien n'est fini, il peut remplacer un pilote du team Yamaha s'il se blesse. "Il y a 17 pilotes, et je peux en remplacer 6 d'entre eux. Mais je pense que je peux faire une course, dans les sports mécaniques les pilotes se blessent. Je pense qu'en faire une à la mi-saison c'est possible", explique le Lavallois. Il faudra donc qu'il soit prêt à tout moment, à sauter dans le premier avion. "Je croise les doigts. Et si je peux affronter l'autre pilote français, j'ai envie de le battre, de montrer que je peux finir devant. J'espère surtout représenter la Mayenne sur ces courses", explique Valentin Grimoux. Il participera tout de même aux championnats de France 600cc pour briller parmi une quarantaine de concurrents beaucoup plus expérimentés, dont son frère Pierre, 26 ans. "On va pouvoir s'aider sur des réglages et même se suivre pour faire de bons chronos", positive-t-il. Tout en pensant aux championnats du monde superbike.