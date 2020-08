Le pilote moto mayennais Valentin Grimoux arrête la compétition pour des raisons de santé

Il doit prendre "cette triste décision d’arrêter la compétition moto" à cause de problèmes de santé : le jeune pilote mayennais Valentin Grimoux doit arrêter sa carrière "pour un temps indéterminé", précise-t-il sur sa page Facebook. A 24 ans à peine, celui qui avait été vice champion de France en 2016, en 300cc, se dit contraint de renoncer.

"Depuis plusieurs années maintenant je souffre d’un souci de santé qui m’affaiblit énormément dans la vie de tout les jours. Faire du sport pour moi est devenu très difficile, écrit-il sur les réseaux sociaux. La moto est un sport à risque et très physique c’est pour cela qu’il est préférable de mettre un stop".

Alors qu'il était ce week-end sur le circuit de Magny-Cours pour la première manche du championnat de France Superbike en catégorie 600cc sur sa nouvelle Yamaha, il dit avoir été, dès la première séance, "à bout de force au bout de deux tours" : "j’ai décidé d’aller jusqu’à la qualification et je me suis rendu à la direction de course pour signer mon abandon pour les courses". "Il ne me reste plus qu'à me soigner avec mes médecins et le CHU et je l’espère revenir en pleine forme, en bonne santé, afin de prendre plaisir sur la moto et faire de bons résultats", conclue le jeune pilote.