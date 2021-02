Valentine Colasante : une danseuse en quête d'émotions

Depuis 3 ans, Valentine Colasante est danseuse étoile de l'Opéra de Paris. L'aboutissement de longues années de travail avec en ligne de mire : la quête constante d'un équilibre entre performance physique et émotion.

Avec un père pianiste et une maman professeure de danse classique, il était difficile pour la jeune Valentine Colasante de ne pas embrasser une carrière artistique. Dès toute petite, vers 7-8 ans, elle sait qu'elle veut faire de sa passion, la danse, son métier. Ses parents ne la poussent pas, elle sent très rapidement que la danse lui fait du bien et lui permet de s'exprimer émotionnellement parlant. Comme elle l'avoue à Bixente Lizarazu dans Planète Liza :

Je me suis vite sentie à l'étroit dans le langage et j'avais besoin d'utiliser mon corps pour pouvoir exprimer des choses

Aujourd'hui, Valentine Colasante est danseuse étoile de l'Opéra de Paris. La consécration est arrivée le 5 janvier 2018 à l'issue d'une représentation de Don Quichotte où elle interprétait le rôle de Kitri. Pour elle, la danse représente l'opportunité de « se dépasser physiquement » et « se dépenser énergétiquement ».

Une quête infinie

Cette dépense d'énergie se traduit aussi par une maîtrise totale de son corps sur scène. Valentine Colasante estime que la danse sert à raconter des histoires, faire rêver les gens et passer des émotions.

Il faut « réussir à dominer son corps sportivement pour arriver à se lâcher un petit peu artistiquement

Ce dosage est délicat à trouver. Il représente une « quête infinie » pour Valentine Colasante malgré ses 20 ans d'entraînement. C'est sans doute là où se niche la difficulté du métier : « Trouver le juste équilibre entre la performance physique et la transmission des émotions ».

Retrouvez ce dimanche sur France Bleu l'intégralité de l’interview de Valentine Colasante de 19 h à 20 h. La danseuse étoile sera l'invitée de l'émission Planète Liza présentée par Bixente Lizarazu.