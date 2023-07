Vassivière : les 10 heures de stand up paddle interrompues à cause du vent

Les 10 heures de stand up paddle de Vassivière n'ont pas pu aller jusqu'à leur terme ce 1er juillet. La compétition a été interrompue après 6h38 de course à cause vents violents. les conditions devenaient trop dangereuses pour les concurrents qui "malgré leurs efforts reculaient au lieu d'avancer" confient les organisateurs.

Les favoris s'imposent

Malgré l'interruption de la course, un classement a été établi. En solo, c'est le favori qui s'est imposé : le Breton Morgan Bénard. Au scratch, pas de surprise non plus avec la victoire du tandem Stéphane Leblond (recordman du monde dans la catégorie) Laurent Levallois et Vincent Fondeviole (vice champion du monde de kayak en descente en 93 et 97).

Il y avait 170 inscrits, pour cent paddles sur l'eau au départ de ces 10 heures.