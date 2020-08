Vaujany : douze champions français de pétanque ressortent les boules pour le tournoi "Avalanche de carreaux"

Image plutôt insolite, des terrains éphémères ont été installés sur la place du téléphérique de Vaujany. En général, ce sont plutôt des touristes ou des skieurs que l'on peut y trouver. Du 8 au 11 août se tient le tournoi de pétanque "L'Avalanche de carreaux", réunissant joueurs professionnels, les plus titrés de France, et des amateurs. Objectif : retrouver un esprit compétitif après le confinement et faire découvrir la discipline là où elle est peu implantée.

Ça manquait un peu et puis on perd vite notre niveau sans jouer. Pendant le confinement, on avait pas forcement envie de s'entraîner ni de jouer tout seul. C'était un peu compliqué. - Philippe Quintais, 13 fois champion du monde de pétanque.

Des grands noms ont répondu à l'appel de Romain Fournié, un autre joueur chevronné. Philippe Quintais, 13 fois champion du monde, Philippe Suchaud, Christophe Sevilla, co-détenteur du record du monde au tir de précision, ou encore Kévin Malbec. Au total, plus d'une centaine de joueurs sont programmés sur ces quatre jours de compétition.

Philippe Quintais, 13 fois champion du monde de pétanque, était présent à Vaujany pour le tournoi "L'Avalanche de carreaux". © Radio France - Bastien Thomas

Justement, un retour à la compétition qui fait du bien à Philippe Quintais, mais aussi autres. Le champion du monde, à treize reprises, avait hâte de reprendre, comme Christophe Sevilla. "On a pas beaucoup joué cette année et là c'est l'occasion de ressortir les boules, de faire le spectacle, même si le terrain est un peu difficile" concède-t-il avant de rajouter : "mais le cadre est magnifique ici à Vaujany, c'est exceptionnel de jouer là".

Même si ce tournoi est pour le plaisir, Christophe Sevilla n'en reste pas moins compétiteur au moment de voir si c'est sa boule ou celle de son adversaire qui est la plus proche du cochonnet. © Radio France - Bastien Thomas

Promouvoir la pétanque

Alors se pose la question du lieu. Pourquoi l'élite de la pétanque français s'est donnée rendez-vous en Isère, à Vaujany ? Et bien c'est parce que Romain Fournié, joueur professionnel lyonnais, est venu ici en vacances l'an dernier et qu'il a adoré la région. "J'ai une association pour promouvoir la pétanque dans des villes et des régions qui ne connaissent pas la pétanque de haut niveau. On fait découvrir aux gens ce que c'est. Et pour le moment, ça marche super bien et les gens sont contents" se réjouit-il. Donc il a décidé d'organiser un tournoi à Vaujany, ce que la mairie et l'Office de tourisme ont accepté.

Vaujany n'a pas de club. Avec ce tournoi, l'objectif est de montrer aux habitants et aux touristes ce que c'est que la pétanque de haut niveau. Et puis pourquoi pas, à la longue, ouvrir ici un club et créer un boulodrome. - Romain Fournié, joueur professionnel et président de l'association Animation Pétanque.

Le tournoi de "L'Avalanche de carreaux" se sépare en trois tableaux. Samedi, un tournoi amateur avec 64 doublette, où les douze champions se sont intégrés au fil de la journée, a eu lieu au village, avec une finale en nocturne. Ce dimanche, les joueurs professionnels se sont affrontés en tête à tête. Lundi et mardi, un grand tournoi "challenger", regroupant tous les participants aura lieu, à l'Alpette, au bout de la remontée mécanique, à plus de 2100 mètres d'altitude. Quelque chose d'inhabituel pour le circuit professionnel, plutôt habitué aux terrains du Sud de la France.

