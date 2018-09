Patrick Fancello, journaliste sportif et co-auteur du livre "Le Stade passionnément 1937-2017" nous raconte les belles pages de l'histoire du Vélodrome. A retrouver aussi sur France Bleu Provence du lundi au vendredi à 7h55.

L'histoire du Vélodrome racontée par Patrick Fancello sur France Bleu Provence

01 Lancement du projet dans les années 30 Copier

02 Les pistes du Vélodrome historique et son inauguration Copier

03 La courte vie de "l'enrhumeur" Copier

04 Enraciné en ville, malgré les menaces de déménagement Copier

05 L'hommage des Tribunes Copier

06 Les années 60 avec les spectateurs au bord de la pelouse Copier

07 Les groupes de supporters organisés et leurs tifos Copier

08 La coupe du monde 1938 avec Italie-Brésil Copier

09 Le stade pendant la guerre 39-45 Copier

10 Les concerts et le symbole Soprano Copier

11 OM Ajax d'Amsterdam 1971 Copier

12 Les trois jours fous de mai 1993 Copier

13 OM St Etienne août 1969 avec Mr Machin Copier

14 Demi finale de l'Euro 84 France Portugal Copier

15 De France-Afrique du Sud Mondial 98 à France-Allemagne Euro 2016 Copier

16 Les grandes heures de Marseille Copier

17 Le cyclisme roi Copier

18 La boxe de Marcel Cerdan à Ray Grassi Copier

19 Les événements les plus improbables Copier

20 Le 1er match de tennis sur herbe Copier

Dans la légende, un seul Vélodrome. Dans la réalité, trois stades, trois vies différentes, rythmées par une même passion. C’est au cœur de ces 80 ans d’une histoire riche et palpitante que cet ouvrage vous emmène, à l’appui de documents étonnants et pour certains inédits. Les grandes heures de l’OM, les succès historiques des équipes de France de football et de rugby, l’épopée du XIII, le cyclisme, l’athlétisme, la boxe… sont contés à travers leur impact populaire, basculant souvent de la ferveur à l’hystérie, parfois de la tension au chaos. De la création de la première enceinte en 1937 au baptême de l’Orange Vélodrome, des heures sombres de la deuxième guerre mondiale aux coulisses des concerts de rock, le stade réserve bien des surprises. A l’image de Marseille, il est unique.