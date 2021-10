Vendée : début des championnats de France de surf, un sport en plein boum

La Vendée accueille les championnats de France de surf, aux Sables d’Olonne, à partir de ce samedi et jusqu’au dimanche 31 octobre. La première fois, c'était en 1986, déjà aux Sables d'Olonne. 500 concurrents vont s’affronter dans neuf disciplines. Il faut dire que le surf est un sport à la mode. C'est même une véritable explosion depuis quelques années.

Il y a aujourd'hui 67.000 licenciés, une hausse de 100% en dix ans, mais d'après la fédération française, il y aurait environ un million de pratiquants. Tous les âges sont concernés, comme nous avons pu le constater récemment à la Tranche-sur-Mer, dans le sud Vendée, sur le spot de la Terrière.

"C'est lié à tout ce qui est à la mode en ce moment, en rapport avec la nature, le besoin d'êere sain et écolo" - Olivier Brulon, école de surf de la Terrière

C’est là qu’Olivier Brulon a monté son école en 2004. Il était tout seul, uniquement l'été. Depuis, il a recruté cinq moniteurs, et fonctionne 8 mois sur 12… Pour lui, le surf n’est plus du tout une activité d’initiés : "Avant, si on n’habitait pas près de la côte, et si on ne connaissait pas quelqu’un qui en faisait pour nous introduire dans le milieu, c’était compliqué. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui." Un des principaux intérêts, pour Olivier Brulon, c’est la simplicité de ce sport, et du matériel : "une planche, une combi, et c’est parti ! Ca donne vraiment un sentiment de facilité et de liberté". Il est vrai aussi que les fabricants ont bien vu arriver cette lame de fond. Les planches, aujourd’hui fabriquées industriellement, très souvent en Asie, sont devenues très bon marché…

Avant un cours de surf, à La Tranche-sur-Mer © Radio France - Philippe Rey-Gorez

L'autre raison du succès, c'est ce contact direct avec la mer. Jean-Marie, en train de s’équiper, n’en n’est pas à sa première vague. Il a 72 ans : "Ce qui me plait, c’est le rythme des vagues, c’est l’énergie de l’océan. C’est un genre de spiritualité, dans un certain sens". C'est aussi ce que dit Sophie, beaucoup plus jeune, et débutante : "c’est une belle manière de communiquer avec la mer, en fait. Il faut la comprendre, et c’est ça qui me plaît".

Embouteillages sur les spots

Plus récemment, la crise sanitaire et les craintes sur la pratique du sport en salle ont aussi favorisé le besoin de d'évoluer en pleine nature. A tel point que le surf est un peu victime de son succès, et que les meilleurs spots sont quelques fois pris d’assaut. C’est peut être aussi la raison pour laquelle de plus en plus de personnes le pratique également en hiver.