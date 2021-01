Vendée Globe : le skipper toulonnais Sébastien Destremau abandonne

Il n'y a plus qu'un toulonnais sur le Vendée Globe. Depuis samedi, Sébastien Destremau n'est plus en course. Le skipper de "Merci" est contraint à l'abandon, au sud de la Nouvelle-Zélande.

26ème et dernier de la flotte, il ne pouvait plus réparer son pilote automatique une cinquième fois, faute de pièces détachées. Ennuyé depuis le départ de la course il y a plus de deux mois, avec de nombreux soucis, dont sa quille, aussi, Sébastien Destremau se retire. Il lui restait plus de deux mois de course.

"Il prend la bonne décision de relâcher"

Pour le directeur de course du Vendée Globe, Sébastien Destremeau "a été au bout, a fait le maximum pour réparer son pilote automatique, mais rentrer dans les mers australes avec une défaillance aussi importante d'un pilote très important pour la sécurité... Sans pilote on ne peut pas faire un tour du monde, c'est trop difficile" Jacques Caraës qui ajoute: "Il prend la bonne décision de relâcher"

Le toulonnais Clément Giraud toujours en course

Sébastien Destremau, qui n'a pu être joint ce week-end, se dirige vers un port de Nouvelle-Zélande, probablement celui de Christchurch, pour réparer son bateau et probablement terminer la route vers Les Sables d'Olonnes, mais hors-course. C'est le 8ème abandon depuis le départ de cette course autour du monde en solitaire et sans escale. L'autre toulonnais en course, Clément Giraud, est lui 23ème sur 25 et en passe d'atteindre le Cap Horn, et ainsi de débuter sa remontée vers la France par l'Océan Atlantique.