Vendée Globe Virtual Regatta : suivez l'équipe France Bleu Manche

🇫🇷 Nous avons dépassé la barre de 200 000 joueurs inscrits sur le @vendeeglobe2020 virtuel à J-2 du grand départ. Ça sent le record cette année sur #VirtualRegattaOffshore ! 🙂 🇬🇧 We are more than 200,000 players registered on the virtual #VendeeGlobe 2 days before the big start. Will this be the record this year on #VirtualRegattaOffshore? 🙂