Vendée : la paratriathlète Gwladys Lemoussu se rapproche des Jeux Paralympiques de Tokyo

Déjà médaillée de bronze aux Jeux de Rio en 2016, la pensionnaire du Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon, Gwladys Lemoussu, vise une nouvelle médaille paralympique. Et grâce à son succès lors du "World Series" de Yokohama, ce samedi, elle se rapproche un peu plus des Jeux de Tokyo 2021.

L'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Après un an et demi sans compétition internationale, la sociétaire du Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon, Gwladys Lemoussu, a signé un retour fracassant, ce samedi à l'occasion World Triathlon Series de Yokohama, au Japon. Pendant que la star française, Vincent Luis, s'adjugeait la sixième place chez les valides, la Vendéenne écrasait elle la concurrence. De très bonne augure à un mois de l'annonce officielle par la fédération des sélectionnés pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2021.

Lemoussu à la conquête d'une deuxième médaille paralympique

Au fil des 750 mètres de natation puis des 20 kilomètres de vélo et enfin des 5 kilomètres de course à pied, la trentenaire a peu à peu écœuré ses adversaires. Si l'athlète entraînée par Yohann Vincent a quelque peu été bousculée dans l'eau, elle a ensuite pris les devants pour ne plus jamais les quitter. L'absence de compétition n'a visiblement pas bousculé les ambitions de la médaillée de bronze à Rio dans sa catégorie PTS5, également sextuple championne de France.

Non seulement Gwladys Lemoussu - amputée d'un bras à cause d'une malformation de naissance - s'est imposée, mais elle a en plus signé le meilleur chrono sur les trois disciplines devant l'Ukrainienne Alissa Kolpakchy et la Russe Anna Bychkova, ses principales rivales. "Je n'ai rien lâché pendant ces derniers mois et je me sens particulièrement en forme en ce moment, confie-t-elle sur la ligne. Ce résultat vient confirmer les bonnes sensations et une préparation intensive et sérieuse." Il lui permet surtout d'accroître ses chances d'être sélectionnée pour les Jeux Paralympiques, son objectif ultime.