Vendée : le triathlète Léo Bergère champion du monde du relais mixte

Saint-Jean-de-Monts, France

L'équipe de France de triathlon a fait coup double, ce dimanche, à Hambourg, en Allemagne. Elle a été sacrée championne du monde du relais mixte et a (quasiment) validé son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo, l'année prochaine. Le Vendéen d'adoption, Léo Bergère a parfaitement lancé les Bleus sur la route du sacre. Vincent Luis, Cassandre Beaugrand et Emilie Morier ont terminé le travail.

Le Vendéen Léo Bergère (quasiment) qualifié pour les Jeux Olympiques 2020

Le weekend a quasiment été parfait pour Léo Bergère, licencié au Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon Athlétisme, depuis cinq ans. Celui qui s’entraîne désormais à Grenoble a terminé cinquième de la manche de coupe du monde de triathlon individuel, ce samedi. 24 heures plus tard, il a décroché le titre planétaire avec ses coéquipiers de l'équipe de France, sa deuxième médaille d'or en un mois, après celle glanée lors des championnats d'Europe, aux Pays-Bas.

Recruté par François Pouvreau, le vice-président du club vendéen, il y a cinq ans lorsqu'il était encore en juniors, Léo Bergère continue sa progression. "On est très fier, s'exclame l'homme en charge de l'équipe élite. Médiatiquement, on parle de Saint-Jean-de-Mont. Et ça me fait d'autant plus plaisir que c'est un garçon très gentil, très professionnel. Il le mérite." Le relais-mixte fera son entrée au programme olympique à Tokyo, en 2020. Et grâce à leur victoire, ce dimanche, les Bleus ont quasiment décroché leur ticket pour le Japon.