Vers un départ de Bastia du tour de Corse 2018 ?

Une épreuve se termine à peine qu’il faut déjà se projeter sur le rendez-vous de la saison prochaine. Le tour de Corse 2018 est en effet en préparation. Une épreuve qui, si on en croit différents échos, devrait s’élancer de Bastia et imposer une modification du tracé.

Information recueillie entre deux spéciales et les bruits de moteurs. La fédération française réfléchit à faire de Bastia et de sa place Saint Nicolas la ville du grand départ du tour de Corse 2018, manche française du championnat du monde des rallyes. Cela impliquerait pas mal de modification. C’est à l’étude explique Nicolas Deschaux le président de la FFSA : « A ce stade, rien n’est décidé. Il faut mener une réflexion sur l’équilibre du rallye. Mais il est difficile de dire maintenant quel sera le parcours exact, quelles seront les villes de départ, les villes étape. Il faut que l’on ait d’abord notre retour d’expérience côté fédération internationale. Quel va être le retour côté équilibre du rallye en kilométrage ? Quels sont les retours des villes de Bastia et d’Ajaccio sur le dispositif mis en place ? C’est au regard de tous ces équilibres que l’on dessinera le parcours 2018 ».

Le Cap-Corse et la Balagne en ligne de mire …

Un projet qui est donc à l’étude selon le président de la FFSA, projet bien avancé selon José Andreani, le président du comité Corse. « Il y a 9 chances sur 10 pour que le Tour de Corse 2018 parte de Bastia. Je peux aller plus loin encore sans pour autant être très précis en vous indiquant que l’idée directrice est de toucher le Cap-Corse, la Balagne».

Faire de Bastia la ville de départ de la prochaine manche française du championnat du monde des rallyes imposera forcément une modification du parcours. Elle serait de l’ordre de 40% a indiqué par ailleurs le directeur du Tour de Corse.