Des députés proposent le retour de l'alcool dans les stades

Le 24 juillet dernier, plus de 70 députés de La République en marche (LREM) ont déposé à l'Assemblée Nationale une proposition de loi visant à faire de la France "une nation sportive".

Dans cette proposition, l'article 18, prévoit "d'assouplir, de manière encadrée, l'application de la loi Évin dans les stades en étendant l'octroi d'autorisations temporaires de vente d'alcool aux sociétés sportives ". Autrement dit, il s'agirait d'autoriser la vente d'alcool dans les clubs professionnels, qui n'ont pas le droit de le faire depuis l'application de la loi en 1991. Les députés espèrent que le texte sera examiné à l'automne.

Déjà autorisé dans les clubs amateurs

François Cormier Bouligeon, Cédric Roussel et Belkhir Belhadad, les trois députés de la majorité qui travaillent sur cette loi depuis le mois de février défendent cet article 18 en expliquant dans un premier temps que cela rapporterait de l'argent aux clubs.

Ils rappellent aussi qu'à l'heure actuelle, il y a une double injustice. Tout d'abord pour les clubs puisque seuls les professionnels n'ont pas le droit de vendre de l'alcool aux supporters, les clubs amateurs ont en effet une dérogation pour commercialiser de la bière. Pour le moment, les clubs professionnels ont le droit à dix dérogations par an pour vendre de la bière.

Il y a également une injustice pour les fans qui n'ont pas le droit d'acheter de l'alcool en tribune alors que cela est autorisé dans les loges VIP, celles-ci n'étant pas touchées par la loi Évin.

Arrêter l'hypocrisie

Selon le député de Moselle, Belkhir Belhadad, cet article permettrait d'uniformiser la situation et "d'arrêter l'hypocrisie", car les supporters consomment de l’alcool, parfois massivement, devant les stades sans que personne ne dise rien.

"À l'extérieur des stades, on trouve des buvettes partout, et les gens boivent, je préfère qu'on puisse boire à l'intérieur de façon encadrée, les clubs y gagneront des recettes mais pourront aussi accompagner cette vente d'actions de prévention et de sensibilisation à l'alcool", explique le député.

Cependant, l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) estime que les députés cèdent au lobby alcoolier qui pousserait pour une remise en cause de la loi Évin sur les événements sportifs, à quelques années des Jeux Olympiques attribués à la France. Pour le vice-président de l'ANPAA, Bernard Basset, "c'est une affaire de gros sous, et les députés s'en font le relais".

En février dernier, le député Les Républicains Stéphane Viry avait déjà fait une proposition de loi pour rétablir l'alcool dans les stades.