Victoire de Vladislav Lomko au 79e Grand Prix de Pau

C'est donc Vladislav Lomko qui succède au palmarès du Grand Prix de Pau, trois ans après le Britannique Billy Monger. Le jeune pilote de 17 ans, né en Russie et aujourd'hui de nationalité française a pris la tête dès le premier virage du 79e Grand Prix de Pau pour ne plus jamais la lâcher. Il s'agit de sa première victoire en EuroFormula Open. Sous un grand soleil, et devant un public nombreux, Vlad Lomko, sur la plus haute marche du podium devant l'Australien Mansell et le Danois Goethe a fait entendre la Marseillaise. Il est le premier vainqueur tricolore depuis un certain Romain Grosjean, en 2006.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le retour du Grand Prix de Pau a ravi les amateurs. © Radio France - Anthony Michel