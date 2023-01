Malgré la pluie, 8.500 coureurs se sont présentés ce dimanche matin sur la Promenade des Anglais à Nice pour la Prom' Classic. 10 kilomètres de course avalés en 28 minutes et 39 secondes pour Salim Keddar, premier chez les hommes. Sophie Tonneau, termine sur la plus haute marche du podium chez les femmes en 32'50".

