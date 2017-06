Victoire insulaire au Corsica Raid Aventure : une première !

Pour la première fois depuis 21 ans une équipe insulaire a remporté le Corsica Raid Aventure ! L'équipe d'EDF Corse composée de Guillaume Peretti, Florent Maurin et Marc-Antoine Pierlovisi a réalisé une véritable performance.

Bonne nouvelle pour le sport insulaire

1ère victoire d'une équipe corse sur le #CorsicaRaidAventure 21 ans après sa création. Une grande aventure avec @edfcorse ! #acorsicavince pic.twitter.com/Zkl9W1hlRK — Marc-Anto Pierlovisi (@mapierlovisi) June 7, 2017

VTT, kayak, parcours de cordes, cinq jours d'épreuves extrêmes à travers toute la Corse, les 43 équipes du Corsica Raid Aventure ont terminé hier à Porto-Vecchio, ville d'arrivée de cette 21ème édition. L’équipe Corse, Team EDF Corse a remporté cette épreuve, grâce à Florent Maurin, Marc Antoine Pierlovisi mais aussi au détenteur du record du GR20, Guillaume Peretti, heureux de cette victoire mais surtout de l'esprit de solidarité. « Première participation, première victoire ! On n’était pas parti pour gagner mais pour participer. C’est une belle arrivée, pas mal d’échanges humains, beaucoup de beaux souvenirs pour tous les trois…Ce qui a dominé c’est vraiment le partage de l’effort. »

Une victoire qui compte

Cette 21ème édition du Corsica Raid Aventure est une manche du championnat du monde des Raids Aventure. De Bastia à Porto-Vecchio, Florent Maurin, Guillaume Peretti et Marc-Antoine Pierlovisi, du Team EDF Corse, ont devancé 42 équipes venues des quatre coins de la planète. Marc-Antoine Pierlovisi retient avant tout l'aventure humaine. « On a beau être en Corse, on ne la connait jamais vraiment assez. On a appris aussi à se connaitre tous les trois, cela reste une super aventure. Au début on n’avait pas forcément l’ambition de gagner, on savait qu’on avait un potentiel mais c’était surtout pour se faire plaisir et essayer de faire un petit résultat, mais après on a vu au bout de deux étapes qu’il y avait une possibilité on s’est engouffré dedans, notamment sur le trail, c’est notre passion à tous les trois, il y avait un avantage à ce niveau-là. On est fiers. »

Le classement

Classement Corsica Raid Aventure

Classement général Scratch

Classement général CRA 4 + AST

Classement scratch Porto-Vecchio