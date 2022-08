Le grand favori Kílian Jornet remporte l'édition 2022 de l'Ultra-Trail du Mont Blanc en 19 heures 49 minutes et 32 secondes. Il devient le premier coureur à terminer la course en moins de 20 heures. C'est sa quatrième victoire sur l'UTMB.

VIDÉO - UTMB : Kilian Jornet remporte la course et devient le premier à terminer en dessous des 20 heures

Kilian Jornet est le premier à terminer la course en dessous des 20 heures.

Il a franchi la ligne d'arrivée à Chamonix ce samedi à 13 heures 49. L'Espagnol Kílian Jornet remporte l'édition 2022 en passant pour la première fois de l'histoire en dessous des 20 heures. L'an passé, le Savoyard François D'Haene avait remporté la course de 171 kilomètres en 20 heures et 45 minutes. Le Français Mathieu Blanchard termine second, également sous la barre des 20 heures (19h54'53").

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La star espagnole de la montagne Kilian Jornet, dont la participation à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) avait été mise en doute par un test positif au Covid-19, a finalement pris le départ de l'édition 2022 qui a été donné ce vendredi à 18h. Kilian Jornet, 34 ans, faisait office de grand favori de cette épreuve, qu'il a déjà remportée en 2008, 2009 et 2011. Le Catalan avait en revanche dû abandonner à mi-parcours lors de sa dernière participation en 2018 en raison d'une piqûre d'abeille, à laquelle il est allergique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une édition marquée par le décès d'un coureur sur une des courses

Un concurrent de l'Ultra trail du Mont-Blanc a fait une chute mortelle dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h30, sur la PTL, la petite trotte à Léon, l'une des courses de l'UTMB, a-t-on appris de sources concordantes. L'accident s'est produit près du refuge de Plan Glacier, entre le Col de Tricot et le refuge, à plus de 2.700 mètres d'altitude.