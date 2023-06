VIDÉO - 24 Heures du Mans : Jacques Schubler, ancien commissaire de piste bénévole

Aujourd'hui encore, même s'il a rangé ses drapeaux de commissaire de piste, pour rien au monde l'ancien commissaire de piste ne manquerait une édition et surtout pas celle du Centenaire ! Âgé de 86 ans aujourd'hui, la passion des 24 Heures du Mans est toujours aussi présente. De 1962 à 2022, ce passionné qui a assisté à toutes les éditions sera bien sûr présent au bord de la piste, en tribune avec un de ses fils, pour vivre à 100% la course du Centenaire les 10 et 11 juin 2023.

ⓘ Publicité

Les souvenirs reviennent dès qu'il évoque ses années de bénévole derrière les rails du circuit Bugatti à assurer, avec ses collègues, la sécurité de la plus célèbre des épreuves d'endurance automobile.

UN PASSIONNÉ DEPUIS LE PLUS JEUNE ÂGE

Avec un père passionné par la moto, la logique aurait voulu qu'il en soit de même pour le futur bénévole des 24 Heures du Mans. Au grand damne de son père, seule l'automobile ne l'intéressait. C'est aussi le début d'une collection de voitures miniatures au 1/43ᵉ.

loading

La toute première miniature de la collection de Jacques Schubler achetée il y a 73 ans © Radio France - P Cléro

SANS COMMISSAIRES DE PISTE, PAS DE COURSE

1600 bénévoles environ sont à pied d'œuvre le long de la piste des 24 Heures du Mans. Ces hommes et ces femmes sont les yeux de la course. Les commissaires de piste surveillent, sécurisent, ils font respecter l'étique de la course. Sans eux, l'épreuve ne peut pas exister.

loading

COMMISSAIRES ET PILOTES, UNE PASSION COMMUNE, UN RESPECT

Une même passion unie les commissaires et les pilotes, celle du sport automobile. Les premiers sont là pour faire respecter la course et son code sportif, les seconds le sont pour gagner. Ils se respectent, mais à chacun son boulot. De trop grandes familiarités entre pilotes et commissaires pourraient engendrer certains manquent aux règlements. Tous gardent leurs distances...

loading

UN VIRAGE CONNU DE TOUS, UN INCONTOURNABLE

Ce virage à angle droit, situé en pleine forêt, est depuis toujours un des lieux incontournables du circuit Bugatti. Le bruit des voitures qui rétrogradent alterne avec le silence, le bruit du vent dans les arbres, les oiseaux. À Arnage une ambiance très particulière règne.

loading

UNE TERRE SAINTE, UN PELERINAGE

Une passion indéfectible demeure pour la plus grande course du sport automobile d'endurance au monde. Chacune des éditions apporte son lot de surprises, d'incidents, rien n'est jamais joué d'avance. Les 24 Heures du Mans peuvent être un chemin de croix quand il pleut par exemple. C'est aussi le temps des retrouvailles entre bénévoles comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Le saviez-vous, sur le circuit Bugatti, il y a une petite chapelle et un office y est célébré le dimanche matin.

loading

DES PAUSES MAIS PAS TOUT À FAIT

Présents sur le circuit depuis les essais, les bénévoles viennent avec leurs camping-cars, tentes ou caravanes. Ils restent quasi-naturellement tout le temps en éveil. Les sonorités des moteurs les renseignent sur le déroulé de la course, si le véhicule de sécurité a pris la piste. Les commissaires veillent même au repos !

loading

DE GRANDS MOMENTS DE JOIE

Les victoires françaises bien sûr sont les plus grandes joies en "bon français chauvin" comme aime à le dire Jacques Schubler. Mais toutes les victoires sont tellement dures à obtenir qu'elles procurent des moments de plaisirs incroyables.

loading

UN CONSTRUCTEUR ET UN PILOTE

Deux souvenirs reviennent parmi tant d'autres. Un premier : Amédée Gordini, constructeur français, vénéré au plus haut par Jacques Schubler est là, assis juste derrière lui, au bord de la piste. Il se lève, vient vers lui et lui dit "Merci Monsieur, sans vous, on ne pourrait pas faire la course". Un second : la rencontre avec Jean-Pierre Beltoise. Une Ferrari percute la Ligier du pilote français devant le poste de surveillance tenu par Jacques Schubler. Il ne repartira pas et le commissaire de piste, au volant d'une Alpine, ramera son idole au stand.

loading

Jacques Schubler raccompagne aux stands le pilote Jean-Pierre Beltoise © Radio France - Jacques Schubler

DOUZE MOIS D'ATTENTE JUSQU'AU DÉPART

L'arrivée est comme une grande tristesse. Une attente de douze mois pour que le "miracle" revienne. Une page se tourne dès que le départ est donné, dès que "le starter lâche les 60 fauves". Ce sont tous les préparatifs qui amènent à la course qui sont passionnants.

loading

LA NOSTALGIE D'UNE ÉPOQUE RÉVOLUE

Les évolutions technologiques font que les voitures se ressemblent un peu toutes. Un même bruit qui ne permet plus de les différencier. Auparavant, il était possible de reconnaitre les pays des voitures par leurs couleurs au premier coup d'œil. Aujourd'hui, la publicité a envahi les carrosseries

loading

UNE COURSE DE CONSTRUCTEURS AVANT TOUT

Quand on parle des 24 Heures du Mans, ce sont les marques dont on se souvient en premier. De grands pilotes sont venus sur les 24 Heures, mais cette course est tellement dangereuse que les assurances, les sponsors ont eu raison de leurs participations. En fait, ce qui intéresse les aficionados de la course, ce sont les constructeurs.

loading

À lire aussi Les 24 Heures du Mans, un siècle d'innovations

UN PRONOSTIC POUR L'ÉDITION DU CENTENAIRE

Comme à chaque édition, tous veulent remporter LA course et encore plus celle qui va marquer son centenaire. Évidemment, une marque bien connue, TOYOTA, domine depuis le début de la saison, mais la question est délicate. Alors comme le dit Jacques Schubler "Que le meilleur gagne".

loading

UNE ÉPREUVE TRÈS TRÈS ATTACHANTE

À chaque année, la trouille envahissait le commissaire de piste... Avoir un événement à la mi-juin qui l'empêcherait d'être présent derrière les rails du circuit Bugatti. En 33 ans, cela n'est jamais arrivé. Mais au cas où, Jacques Schubler avait toujours un plan en tête pour partir et revenir discrètement.

loading

UNE VOIX SYMBOLE DES 24 HEURES DU MANS

La VOIX comme on l'appelle ici, celle de Bruno Vandestick. Très apprécié des commissaires et ex-commissaires de course, le speaker officiel de la course répond toujours présent lors des soirées ou des événements dédiés aux 24 Heures du Mans. Jacques schubler lui reconnait, peut-être un peu trop à son goût, "ses grandes envolées lyriques, mais cela fait partie du personnage et il est tellement sympathique".

loading