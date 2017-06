VIDEO. 24H du Mans : l’écurie berruyère Signatech va tenter de décrocher un nouveau titre

Après le podium en 2016 dans la catégorie LMP2, l’écurie berruyère Signatech arrive cette année au Mans avec deux Alpines encore plus performantes et espère décrocher un nouveau titre.

Il y a un an, on s’en souvient, l’écurie berruyère avait fait résonner la Marseillaise sur le circuit des 24H du Mans : Signatech remportait la course dans la catégorie LMP2 (Le Mans Prototypes 2), marquant ainsi la première victoire d’Alpine aux 24H depuis 1978. La catégorie la plus prestigieuse (LMP1) étant réservée aux Ferrari, Aston Martin et autres Porsche...

Deux Alpines plus performantes en 2017

Cette année encore, le staff berrichon espère un nouveau podium. L’écurie Signatech est engagée sur la course avec deux Alpines A470 encore plus performantes : la puissance des moteurs a augmenté de 20%, soit 100 chevaux supplémentaires (600 chevaux). Les pilotes devraient gagner environ 10 secondes sur un tour de circuit !

Philippe Sinault, patron de l’écurie Signatech Alpine, nous explique ce qui a changé cette année dans le réglement.

Des hauts et des bas depuis cinq ans

Pas question de crier victoire trop tôt. Depuis 2013 et son retour sur le circuit des 24H, l’écurie Signatech Alpine a connu des moments heureux et de belles désillusions. Didier Charpin, le spécialiste sport automobile de France Bleu nous résume ici la saga Signatech sur les 24H.

La nuit, le circuit des 24H est magique (Pierre Ragues)

A quoi ressemble une course en LMP2 ? Le pilote automobile Pierre Ragues, 33 ans, sera aux manettes de l’Alpine n°35. Il nous donne ses impressions à quelques heures du coup d’envoi des 24H.