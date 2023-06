VIDÉO - À Changé, Albane Rochut, 10 ans, est déjà double championne de France de tennis de table

Elle a 10 ans et elle est déjà double championne de France de tennis de table : Albane Rochut fait la fierté de son club de l'US Changé. La jeune fille a été sacrée le 21 mai dernier à Lille et elle est impressionnante. D'autant plus qu'elle a commencé à jouer au tennis de table il y a seulement trois ans et demi.

Albane ROCHUT vs Lulie DUCHET | FINALE | FRANCE BENJAMINS 2023

