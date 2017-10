VIDÉO - À trois semaines de l’ouverture de la Coupe du monde, les skieurs français s’entrainent à Tignes

Ce lundi, les géantistes de l’équipe de France masculine de ski étaient à Tignes pour peaufiner leur préparation en vue de la reprise de la Coupe du monde. Nous les avons suivis.

Grand bleu sur le glacier de la Grande Motte et des bleus sur la piste. Ces derniers jours, Tignes a accueilli l’équipe de France masculine de ski et notamment le groupe de géantistes. Alexis Pinturault (Courchevel), Mathieu Faivre (Isola 2000), Thomas Fanara (Praz-sur-Arly) et Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère) ont poursuivi leur préparation avant la reprise de la Coupe du monde prévue le 29 octobre à Sölden (Autriche).

Avec les bleus à l'entrainement sur Tignes.