VIDÉO - Alcool, dépression : la descente aux enfers du champion de gymnastique orléanais Edgar Boulet

En juin dernier, le gymnaste orléanais Edgar Boulet annonçait prendre sa retraite, une annonce qui cache un profond mal-être. Entre la pression liée à la pratique de la gym à haut niveau et la crise du Covid-19, le jeune homme de 25 ans a fait une dépression et a sombré dans l'alcool.

"La passion que j'avais pour la gym était devenue une source de souffrance." La voix remplie d'émotion, Edgar Boulet, revient sur la période particulièrement sombre qu'il vient de traverser. Ce jeune gymnaste orléanais de 25 ans, spécialiste de la barre fixe et du sol, promis à une grande carrière, a sombré dans la dépression et l'alcool au printemps 2020. Après s'être livré dans L'Equipe ce mardi, il témoigne sur France Bleu Orléans

Entre la pression liée à la pratique de la gymnastique à haut niveau, l'arrêt des compétitions pour cause de pandémie de Covid-19 et le premier confinement, Edgar Boulet craque. Au mois de juin dernier, il annonce la fin de sa carrière.

Depuis quelques temps, Edgar Boulet a le sentiment de ne plus progresser. Coup de grâce : l'équipe de France masculine de gymnastique n'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. La situation est insupportable pour celui qui fut médaillé de bronze par équipes aux championnats d'Europe 2018.

Je me suis dit que ça ne servait plus à rien de vivre. J'ai commencé à boire pour arrêter de penser, je devenais grossier, irritable. Et je voyais mon corps se dégrader également