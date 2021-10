VIDÉO - Arts-martiaux mixtes (MMA) : le Caennais Davy Gallon combat à Londres

Davy Gallon s'apprête à disputer ce vendredi soir à Londres un combat d'arts-martiaux mixtes (MMA). L'ancien membre de l'équipe de France juniors de judo affrontent l'Anglais Kane Mousah pour Bellator. Portrait et découverte de sa discipline.

Davy Gallon est à Londres avec son entraîneur Robin Daeder depuis près d'une semaine. Le Caennais va disputer ce vendredi soir le premier des quatre combats d'arts-martiaux mixtes qu'il effectuera au sein de Bellator, la deuxième plus grosse organisation mondiale de MMA. Il affronte à la Wembley Arena l'Anglais Kane Mousah.

Davy Gallon, âgé de 32 ans, pratique les arts-martiaux mixte depuis dix ans. L'athlète normand s'y est mis après une grave blessure contractée lors d'un stage avec l'équipe de France juniors de judo dont il est membre. Il combat à l'étranger car le MMA n'est pas reconnu en France jusqu'à sa légalisation en février 2020.

Une cage comme air de combat

"C'est un mélange d'arts martiaux, explique Davy Gallon à France Bleu Normandie. Karaté, boxe anglaise, judo, lutte... c'est un mix de plusieurs disciplines. On peut combattre au sol comme au jiu-jitsu brésilien, frapper aussi. Il y a beaucoup d'interdits. Les coups portés à la nuque, colonne vertébrale, dans les parties intimes sont prohibés."

Et le combat se déroule dans une cage. C'est ce qui plaît les fans de MMA. Ce qui effraye les autres. "La cage c'est l'air la plus sécurisée pour les combats, veut rassurer Davy Gallon. Dans les phases de lutte, la cage nous évite notamment les chutes à travers les cordes."

Un KO pour booster sa carrière

Le Caennais n'a plus combattu en compétition depuis près de deux ans. La dernière fois c'était en novembre 2019, juste avant la crise sanitaire. Davy Gallon a affronté Ross Pearson, une légende de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), la ligue des champions des arts-martiaux mixte. Le Normand lui a infligé un KO d'anthologie. Une action visionnée plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux qui a accéléré sa carrière en MMA. Puisque peu de temps après, Bellator lui a proposé un contrat d'un an et demi pour quatre combats. Le premier c'est ce vendredi soir.

Suivez le combat de Davy Gallon, ce vendredi 1er octobre, sur la chaîne RMC Sport 2 (22h).