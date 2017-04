VIDÉO - À 101 ans, elle devient championne du 100m

Âgée de 101 ans, Man Kaur a remporté lundi à Auckland le titre du 100 mètres dans la catégorie des centenaires lors des Jeux mondiaux des maîtres. L'Indienne a parcouru la distance en un peu plus d'une minute.

Elle s'est même permis le luxe d'improviser quelques pas de danse après avoir franchi la ligne d'arrivée. A 101 ans, Man Kaur a remporté lundi à Auckland le titre du 100 mètres dans la catégorie des centenaires lors des Jeux mondiaux des maîtres.

L'Indienne a parcouru la distance en 74 secondes - soit 64 secondes de plus que le record du monde du Jamaïcain Usain Bolt - sous les yeux d'une petite foule de spectateurs rassemblés lors de cette neuvième édition des Jeux, qui se déroulent tous les quatre ans.

101-year-old Man Kaur wins 100 metres sprint at the World Masters Games in Auckland - earning her 17th gold medal https://t.co/KWahJevO7r pic.twitter.com/xfemuQdtLM