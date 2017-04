VIDÉO - À Autrans, le Vercors fête le retour de ses champions !

Pluie d'applaudissements, autographes à la pelle : le temps d'un après-midi, le Vercors a célébré les performances de ses skieurs, snowboardeurs et biathlètes. Marie Dorin-Habert, Simon Fourcade, Anaïs Chevalier ou encore Maurice Manificat... tous étaient là pour recevoir cet hommage !

Ils font du biathlon et s'appellent Marie Dorin-Habert, Anaïs Chevalier, Simon Fourcade ou Jean-Guillaume Béatrix. Ils sont skieurs de fond et se nomment Robin Duvillard, Clément Arnault ou Maurice Manificat. Tous et bien d'autres ont un point commun : ils portent haut les couleurs du Vercors sur le circuit mondial de leur discipline. Chaque hiver : ils replacent le massif sur la carte du ski international.

Sensation à l'applaudimètre : c'est Anaïs Chevalier qui l'emporte !

Devant une fresque réalisée pour l'événement par deux graffeurs locaux, et entre deux masses compactes de spectateurs : les champions défilent un à un sur un long podium bordé d'enfant, les mains tendus, et espérant une tape. A la simple évocation de leur palmarès, les Vertacomicoriens savent qui s'apprête à fendre la foule. "La révélation biathlon de cette saison" annonce la speakerine... Et voilà Anaïs Chevalier, une victoire en coupe du Monde cette année, sa première, assaillie par les cris. Solide sur ses skis, efficace au tir, la biathlète de 24 ans n'est pas habituée, et "ne court pas après ça, ce n'est pas dans (son) caractère". Avec un peu plus d'expérience, donc d'ici quelques années : sa performance devrait se rapprocher de celle de Marie Dorin-Habert : #Rockstar.

"Ils nous ont suivi toute la saison, c'est un juste retour de venir les rencontrer" - Simon Fourcade, biathlète de l'Équipe de France

Un selfie de famille, quelques mots de l’intarissable Maurice Manificat, et les voilà tous téléportés d'une scène à l'autre pour la séance d'autographes... magie : le public a aussi suivi. Et toi, c'est lequel ton préféré parmi la dizaine de champions présents ? "Moi j'aime tous les biathlètes". Pas difficile le petit Théo, 8 ans. En coeur, Louane (14 ans) et Zoé (13 ans) répondent "Clément Arnault". Pour Loris, 12 ans ? "Robin Duvillard et Maurice Manificat", il les "regarde le plus possible à la télévision". Et qui sait, Simon Fourcade les reconnait peut-être ? "Avec les réseaux sociaux, des fois on reconnait des gens qui ont mis des commentaires vraiment sympas" lance le geek de la fratrie Fourcade. Heureux d'être à Autrans, Simon Fourcade, après "la saison en demi-teinte (qu'il a) vécu".

Des posters, des cartes postales, même des bobs : Simon fourcade signe tout ce qui bouge ! © Radio France - Julien Morin

Les vacances maintenant pour les héros du jour. Tous ? Non. Anaïs Chevalier retourne depuis la fin de saison de biathlon sur les bancs de la fac pour poursuivre ses études. Mais comme tous les autres, elles sera de retour l'hiver prochain, sous l'étendard du Vercors.

Revivez en image le retour des champions du Vercors à Autrans, notre sélection :

Deux artistes graffeurs ont réalisé en 45 minutes une fresque à la gloire des "Champions Made in Vercors" © Radio France - Julien Morin

Robin Duvillard fend la foule comme il fond sur la piste © Radio France - Julien Morin

Les Vertacomicoriens, les yeux rivés sur la scène © Radio France - Julien Morin

Pendant ce temps, Maurice Manificat ne peut s'empêcher de copier Robin Duvillard © Radio France - Julien Morin

Anaïs Chevalier a gardé la doudoune, malgré le grand soleil samedi sur Autrans © Radio France - Julien Morin

Cette photo pèse un bon paquet de victoires ! © Radio France - Julien Morin

Tour de pénalité ou pas, "Jean-Gui" Béatrix était à Autrans à temps samedi © Radio France - Julien Morin

Comme à midi à la cantine, il faut faire la queue pour être servi ! © Radio France - Julien Morin

"Jean-Gui" et "Momo" comme des premiers de la classe ! © Radio France - Julien Morin