VIDEO - Baby-foot : dans les coulisses d'une fabrique vendéenne

Alors que vient d'ouvrir à Nantes, ce 28 juin, la Coupe du monde de baby-foot, France Bleu Loire Océan vous emmène dans les coulisses de l'entreprise Petiot. Basée à Bazoges-en-Paillers, en Vendée, elle fabrique des baby-foot depuis plus de 60 ans.

Top départ de la Coupe du monde de baby-foot à Nantes ! Ce 28 juin, et jusqu'au 3 juillet, près de 1.000 athlètes de 45 pays différents vont s'affronter au palais des sports de Beaulieu. À cette occasion, France Bleu Loire Océan vous emmène dans les coulisses d'un fabricant vendéen de baby-foot : l'entreprise Petiot, basée à Bazoges-en-Paillers, créée en 1961.

Dans cette entreprise de 12 salariés, les différentes pièces du baby-foot sont assemblées à la main, dans l'atelier d'ébénisterie-menuiserie. Les joueurs en bois, eux, sont peints à la main, et leurs couleurs peuvent être personnalisées. Les baby-foot ne sont pas fabriqués en série, mais uniquement à la commande.

Engouement depuis la pandémie de Covid-19

Des commandes qui sont de plus en plus nombreuses : en 2021, l'entreprise a fabriqué 950 baby-foot, soit plus du double par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19. L'attrait pour le baby-foot, relancé depuis plusieurs années, a explosé après les confinements. "Les gens ont besoin de retrouver de la convivialité", analyse Francky Coutaud, co-gérant de la société.

Si la plupart des clients sont des particuliers, les collectivités et entreprises sont de plus en plus nombreuses à passer commande.