VIDÉO - Balade en avion au cœur du massif de Belledonne... en attendant d'être à nouveau libres comme l'air

Depuis l'aérodrome du Versoud, on part tutoyer les sommets de Belledonne

Jean-Luc Hébrard et le Rallye MS 893

Parce que nous sommes confinés et que nous aspirons tous à nous évader et, pourquoi pas, à prendre un peu de hauteur, nous vous proposons de revivre ce vol en montagne réalisé en mai 2019. Vidéo et reportage audio.

Jean-Luc Hébrard est, depuis plus de 30 ans, membre et pilote au sein de l'Aéroclub du Grésivaudan, un club qui a plus de 60 ans.

J'ai eu la chance de voler avec Henri Giraud

Lors de son apprentissage, Jean-Luc a eu comme instructeur un certain Henri Giraud, l'as du vol en montagne (auteur de 53 atterrissages sur le Mont Aiguille et le seul à avoir atterri sur le Mont Blanc). Depuis, il cultive un amour fort pour le vol en montagne, qui demande dextérité et grande connaissances des phénomènes liés à l'aérologie.

Une balade dans le massif de Belledonne

A bord de l'un des appareils de l'Aéroclub du Grésivaudan, nous partons faire un vol découverte depuis l'aérodrome du Versoud.

Nous survolons Allevard, allons tourner dans la Combe Madame, passons au-dessus des lacs des 7 Laux, avant de longer la chaîne de Belledonne jusqu'à Vizille et revenir par le sud de l'agglomération grenobloise.

Vol en montagne - partie 1

Vol en montagne - partie 2

Vol en montagne - partie 3

Vol en montagne - partie 4