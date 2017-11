VIDEO - BSS 2017 : Souffrance, sourires, larmes et ambiance unique

Le succès de la Béhobie/Saint-Sébastien ne faiblit pas. Pour la 53e édition, ce dimanche 12 novembre 2017, 25.587 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée après 20 kms d'efforts et d'encouragements de dizaines de milliers de spectateurs. Champions comme anonymes louent l'incroyable ambiance.

Pour ceux qui ne connaitraient pas la Béhobie/Saint-Sébastien, deux mots pour résumer : "ambiance unique" ! Ce sont les premiers, avec "plaisir", qui viennent à la bouche des 25.587 concurrents essoufflés à peine la ligne d'arrivée franchie, dans le centre de Saint-Sébastien. Avant même ceux d'"efforts", de "souffrance". Et pourtant beaucoup font la grimace à l'issue de 20 kilomètres intenses, tout en montées et descentes. Quelques-uns s'affalent, d'autres doivent s'asseoir pour récupérer, soutenus par les bénévoles.

Carles et Aroa gardent leurs titres

Carles Castillejo remporte pour la 3e fois la Béhobie/Saint-Sébastien le 12 novembre 2017 © Radio France - Sergio Puertas

Pour l'histoire, c'est Carles Castillejo qui s'est de nouveau imposé cette année, pour cette 53e édition, en une heure et trente-neuf secondes, soit 20 secondes de plus que l'an passé. C'est le troisième succès du catalan dans la B/SS. Il devance Camilo Santiago (1h01'28) et le premier basque, Iraitz Arrospide (1h02'36) de Tolosa. Premier français, le Bayonnais Fabrice Desrues termine 21e (1h07'27)

Chez les femmes, Aroa Merino a également conservé son titre. La championne des Canaries s'impose en 1h11'06 soit 11 secondes de plus qu'en 2016. La Béarnaise Sophie Barbé, première française, termine 4e (1h17'25).

"Mieux que le marathon de Paris" (concurrent)

Mais le succès de cette B/SS 2017, encore une fois, est avant tout populaire. Champions comme anonymes, coureurs pour la gloire, le dépassement de soi ou simplement le plaisir d'aller au bout et de se faire du bien en se faisant mal, tous louent la ferveur de cette course portée par un public bruyant, festif, supporter tout au long des 20 kilomètres. Une ambiance "unique, qu'on ne trouve pas en France" vous disent les "nordistes'" unanimes.

La B/SS 2017 en images

Malgré la fatigue, de nombreux concurrents ont le sourire du finisher, à l'arrivée de la Béhobie/Saint-Sébastien 2017 © Radio France - Thibault Vincent

De nombreux coureurs ont le masque de l'effort intense à l'arrivée de la Béhobie/Saint-Sébastien 2017 © Radio France - Thibault Vincent

Le vainqueur de la Béhobie/Saint-Sébastien 2017, Carles Castillejo, pose à l'arrivée avec son dauphin Camilo Santiago © Maxppp - Juan Herrero/EFE/Newscom

Premier français, le Bayonnais Fabrice Desrues (en noir) termine 21e de la Béhobie/Saint-Sébastien 2017 © Radio France - Thibault Vincent

Borja Perez, 10e à l'arrivée de la Béhobie/Saint-Sébastien 2017, sous les applaudissements © Radio France - Thibault Vincent

Spectateurs massés le long du Boulevard Zumardia au bout duquel est jugée la Béhobie/Saint-Sébastien © Radio France - Thibault Vincent

Tous les résultats et les informations sur le site officiel de la Béhobie/Saint-Sébastien 2017