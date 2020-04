VIDEO - Cette famille du Morbihan propose un ultra-trail à la maison !

Pas facile de rester confiner quand on aime courir des dizaines de kilomètres en pleine nature. La famille Guinio, à Malguenac, près de Pontivy, a trouvé la solution : faire un ultra-trail à domicile. Et ça a même des avantages d'après eux !

Chez les Guinio, on est sportifs, et on ne compte pas s'arrêter pendant le confinement. "Nous devons nous adapter", lance le fils Eddy, face caméra, dans une vidéo qui a été vue plus de 1 300 fois. Avec son père, Fabrice, et sa sœur, Samantha, ils nous expliquent avec beaucoup d'humour les dix avantages de l'ultra-trail, ces épreuves d'au moins 160 kilomètres, couru dans son jardin.

L'idée de cette vidéo m'est venue en courant ! - Fabrice, le papa

Après avoir échangé avec un ami sur la difficulté de garder la forme pendant cette période, Fabrice s'est mis à courir autour de sa maison, à Malguenac, près de Pontivy. "Et c'est en courant que j'ai eu l'idée de cette vidéo ! J'ai pensé petit à petit à ce qu'on pouvait raconter, les différences par rapport à d'habitude, les plans à faire... On s'est bien amusés avec les enfants !" raconte-t-il à France Bleu, avec le sourire.

Dix avantages... dont la victoire assurée !

Habitué des trails depuis des années, Fabrice connait bien ces épreuves et leurs contraintes. Il a donc facilement trouvé des avantages à faire un parcours tout en restant chez soi : la facilité pour se garer, récupérer son dossard, se placer sur la ligne de départ, etc. Et surtout, la première place est assurée !