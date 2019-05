VIDÉO - Cette Landaise de 97 ans s’entraîne pour une compétition de tennis qui aura lieu en Californie

À 97 ans, Hélène Salvetat, doyenne du tennis féminin au niveau mondial, s'entraîne deux fois par semaine à Tartas (Landes) sous le regard admirateur de son mari. Elle espère pouvoir participer au seul tournoi réservé aux plus de 90 ans l'année prochaine en Californie.

Département Landes, France

Elle a toujours aimé le sport et ça se voit. Hélène Salvetat joue au tennis depuis ses 10 ans et à 97 ans elle n'a toujours pas abandonné sa raquette. "C'est ce qui me maintient en vie, assure t-elle. J’ai besoin de bouger".

Curieuse, Hélène a toujours aimé découvrir de nouveaux sports : équitation, hockey, natation... Mais le tennis est de loin son favori et celui où elle excelle le plus, en tant que professionnelle. Elle a d’ailleurs fini demi-finaliste à Monte Carlo, en 1954.

Aujourd’hui, elle s’entraîne deux fois par semaine à Tartas, dans les Landes, pour maintenir son niveau et encore progresser.

Hélène, 97 ans, est passionnée de tennis ! Elle s’entraîne deux fois par semaine pic.twitter.com/POVihSgf9U — France Bleu Gascogne (@Bleu_Gascogne) May 10, 2019

Objectif : la Californie

Hélène a fait un AVC il y a deux ans mais contre toute attente, elle a finalement pu reprendre l'entrainement : "Les médecins m’ont dit que je ne pourrai jamais rejouer. Il ne faut jamais me dire 'jamais', je fais tout le contraire", plaisante la nonagénaire.

Pour l’heure, Hélène ne peut plus courir mais elle espère pouvoir partir en Californie l'année prochaine afin de participer à la seule compétition au monde des plus de 90 ans. En 2014, elle était finaliste.

En attendant, cette hyperactive a décidé d'apprendre à surfer d'ici la fin de l'été.