VIDÉO - Championnat de France de pelote : suivez en direct la finale de cesta punta hommes

Suivez en vidéo sur francebleu.fr grâce aux images de France 3 la finale de championnat de France de Cesta Punta 1ʳᵉ série Pro AM Masculin. Les frères Sorozabal, Joan et Gorka, du Biarritz Athlétic Club jouent à domicile. Ils rencontrent Jon Tambourindéguy et Txabi Inza du club Luzean. La partie se joue au Jai Alai de Biarritz. Rendez-vous ce jeudi à partir de 18h52 pour le début du live. La partie commence à 19h.

Regarder la finale du championnat de France de pelote à partir de 19h

