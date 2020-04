VIDEO - Coronavirus : à Besançon, un collectif de sportifs de haut niveau se mobilise pour le CHU

Le confinement lié au coronavirus en France les contraint à devoir entretenir leur condition physique, tant bien que mal, chacun chez soi. Mais ça ne leur prend pas non plus toute la journée. Alors une fois short et baskets rangés, pour s'occuper utilement, en plus des obligations familiales et ménagères... une vingtaine de sportifs des clubs de haut niveau de Besançon (handball, basket, triathlon, natation, football ou encore trail et cyclisme)* ont décidé de se mobiliser dans une initiative solidaire pour les soignants et les patients du CHU de Besançon qui continuent de lutter chaque minute contre le Covid19. Une vidéo commune de tous ces sportifs et une cagnotte en ligne ont ainsi été créées pour une diffusion la plus large possible, à compter de ce samedi.

Objectif : inciter leurs très nombreux supporters respectifs à faire le maximum de dons, financiers et matériels, au CHU.

La tête et les jambes... et aussi du coeur quand on est sportif de haut niveau

C'est Maria Nunez, la handballeuse espagnole de l'ESBF depuis 2015 qui est à l'origine de ce projet solidaire. Pour montrer que, contrairement à certains clichés, les sportifs de haut niveau ne sont pas autocentrés sur leur métier et leur quotidien un peu à part ''et aussi parce que notre image ne doit _pas servir qu'à vendre un produit, un match, une compétition mais également des bonnes causes_", explique la vice championne du monde 2019 en décembre dernier avec sa sélection nationale.

Maria Nunez - qui prend très régulièrement des nouvelles de sa famille confinée en Espagne (notamment sa soeur à Madrid et son père aux Canaries, son île natale) - en a ensuite discuté avec quelques-unes de ses équipières bisontines : les deux capitaines de l'ESBF, Marine Dupuis et Alice Lévêque (qui s'est chargée du montage vidéo final de l'ensemble des séquences tournées individuellement et envoyées par chacun des sportifs mobilisés). Et de fil en aiguille, la grande famille du sport en général - où tout le monde se connaît plus ou moins - a été mise au courant avant, tout naturellement, d'adhérer au projet.

En lien direct avec la Direction du CHU pour les dons et ses besoins

Via internet et les réseaux sociaux, l'idée est de relayer cette initiative solidaire auprès des très nombreux supporters des clubs locaux, mais aussi plus globalement dans un second temps auprès du maximum de personnes, ''de tout le monde, _sportifs, fans de sport ou pas, parce que l'hôpital : tout le monde peut en avoir besoin_'', rappelle Maria Nunez qui parle un Français parfait moins de 5 ans après son arrivée à Besançon. Avec sa copine de l'ESBF, Alice Lévêque, elles sont en lien direct avec la Directrice Adjointe des affaires médicales du CHU, Sorya Lanfranchi, afin de faire le point régulier sur les besoins pour améliorer le quotidien des patients et des soignants (masques, gants, blouses, etc.). Tous les dons financiers, ''petits'' ou ''grands'', sont les bienvenus en passant par la cagnotte en ligne dédiée : ''Sportifs avec le CHU de Besançon'' !

* La 20 sportifs de Besançon qui se mobilisent pour le CHU :