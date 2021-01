VIDEO - Dakar 2021 : Sébastien Loeb se perd dans le désert

Décidément les jours se suivent et se ressemblent pour Sébastien Loeb sur le Dakar 2021 et ce n'est pas une bonne nouvelle! Mercredi le pilote alsacien a écopé d'une pénalité et voilà que maintenant il s'égare ce jeudi dans le désert de l'Arabie Saoudite, lors de l'étape entre Ryad et Al Qaïsumah. "C'est très compliqué, des pistes sont carrément invisibles!", explique-t-il au micro France Bleu Alsace de Jean-Pierre Blimo.

La victoire finale s'éloigne

Sébastien Loeb a en plus été victime de crevaisons. Le pilote alsacien voit de plus en plus la victoire finale s'éloigner. "Il va falloir être bien concentré, j'ai bien roulé mais quand on perd autant de temps on ne peut pas le rattraper", poursuit le champion alsacien. Sébastien Loeb est 10e au classement à 1H40 du leader Stéphane Peterhansel.

Vidéo réalisée par Benjamin Thuau pour France Bleu Alsace.