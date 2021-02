VIDEO - Découvrez la future Arena Porte de la Chapelle prévue pour les JO 2024

La ville de Paris a mis en ligne une vidéo dans laquelle on peut découvrir un premier aperçu de la future Arena de la Porte de la Chapelle qui accueillera certaines épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Sa construction ne commencera que cet été, mais on peut déjà la visualiser dans la vidéo publiée par la ville de Paris, le 15 février dernier : la future Arena de La Porte de la Chapelle verra le jour au nord de la capitale et accueillera plusieurs épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Nouvel équipement "multifonctionnel" au nord de Paris

De juillet à septembre 2024, ce nouvel équipement "multifonctionnel"d'une capacité de 8.000 places assises, accueillera les épreuves de badminton, para-badminton et de para-taekowondo. Après les Jeux, des concerts et spectacles pourront également être organisées sur place en plus des compétitions sportives. L'Arena deviendra aussi le lieu de résidence du Paris Basketball.

Début des travaux cet été

Les travaux doivent commencer cet été pour une livraison du site prévue en 2023 et c'est le groupe Bouygues qui a été choisi pour assurer la construction de l'Arena, dont le coût s'élève à ce stade à 98 millions d'euros. Elle sera financée à 50% par l'État, la ville, la région Île-de-France à travers la Solideo, la société publique qui supervise les chantiers des JO, et à 50% par la ville de Paris sur son budget propre.

En juillet dernier, le conseil de Paris a décidé que la structure porte la nom de l'ancienne sportive Alice Milliat. Nageuse, hockeyeuse, rameuse, cette Parisienne s'est battue dès 1917 pour que le sport féminin soit reconnu aux JO.