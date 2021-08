Le circuit de Sougy, dans le Loiret, accueille pour la première fois ces samedi 28 et dimanche 29 août la finale nationale de Course poursuite sur terre. Elle réunit près de 200 pilotes répartis sur deux catégories, Tourisme et Prototype. Au total, 140 bénévoles sont mobilisés sur le circuit.

VIDEO - Découvrez le circuit de Sougy, près d'Orléans, qui accueille la finale national de Course poursuite

Ce sera une grande première pour le circuit de Sougy, dans le Loiret. Il accueille ces 28 et 29 août prochain la finale nationale de Course poursuite sur terre où près de 200 pilotes sont engagés dans deux catégories, les Tourismes et Prototypes. "Une grande fierté" pour le président de l'Ecurie Orléans Jean-Claude Painchault au micro de France Bleu Orléans. Des milliers de spectateurs sont attendus sur place, surtout dimanche, pour encourager notamment les huit pilotes locaux. Près de 140 bénévoles sont mobilisés depuis plusieurs jours pour que tout soit en près le jour de la finale.

Le président de l'Ecurie Orléans Jean-Claude Painchault, devant son bus à impérial qui servira de buvette ce week-end. © Radio France - Alexandre Frémont

On vous fait découvrir le circuit 100% terre, le seul dans la région Centre-Val de Loire et l'un des seuls en France.

Huit pilotes du Loiret

Parmi les pilotes engagés, Didier Marechal, originaire de Saran et sérieux prétendant en catégorie prototype, avec sa Lotus. "Ça fait plusieurs jours que je ne dors plus, j'ai hâte de prendre la piste", affirme le pilote au micro de France Bleu Orléans. Il vient tout juste de changer de bolide et il connaît très bien la piste de Sougy. Une chance supplémentaire pour remporter le trophée dans sa catégorie ? "Je vais tout faire pour en tout cas", confie celui qui a déjà remporté plusieurs courses. Comme lui, ils sont huit au total à venir du Loiret pour concourir.

Didier Marechal avec sa Lotus, l'un des favoris en Prototype. © Radio France - Alexandre Frémont

Toutes les précisions sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement.