VIDÉO - Découvrez ou redécouvrez l'haltérophilie avec le club de Saint-Mars-sur-la-Futaie

Le club d'haltérophilie de Saint-Mars-sur-la-Futaie, petit village de 520 habitants dans le Nord-Mayenne, existe depuis plus de 30 ans. Les sportifs s'entraînent aux deux mouvements pratiqués lors des Jeux olympiques, l'arraché qui consiste à soulever une barre en une seule fois et l'épaulé-jeté "en deux temps", explique Jocelyne Coupé. Arrivée au club en 2021, elle y donne des cours et est elle même athlète.

En compétition, les athlètes n'ont le droit qu'à trois essais pour chaque mouvement. Pas besoin de soulever des gros poids pour démarrer, l'haltérophilie peut se pratiquer à tout âge. "On peut commencer dès 11 ans jusqu'à ce qu'on puisse faire les mouvements. On vient travailler la souplesse, la mobilité, l'équilibre, c'est très bien pour tout le monde et c'est même aussi bien pour les séniors, on en manque."

Deux entraînements par semaine

Le club de Saint-Mars-sur-la-Futaie devrait compter huit compétiteurs à la rentrée de septembre. Pour avoir plus de licenciés, il faudrait une belle performance des Français dans un an aux JO, c'est ce qu'attend Anthony Coupé, le président de la section haltérophilie de l'association sportive du canton de Landivy. "Nos Français font de belles barres et le fait que ça soit à Paris, ça va les booster et peut-être qu'on aura des personnes tout en haut de la boîte."

Lors des derniers Jeux olympiques à Tokyo, la meilleure performance française avait été une quatrième place. Le club d'haltérophilie de Saint-Mars-sur-la-Futaie propose deux entraînements par semaine, les mardis et jeudis de 18h à 20h. La reprise est prévue pour la deuxième semaine de septembre.