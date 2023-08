VIDEO - Deux Haut-Saônois champions d'Europe 2023 d'Ultimate Frisbee

L'équipe de France tire son épingle du jeu en Ultimate Frisbee. Elle est championne d'Europe depuis le weekend du 22 et 23 juillet, dans la catégorie mixte sénior. Les français ont battu en Ecosse l'Italie. Deux Haut-Saônois sont rentrés à la maison avec une médaille : Christophe Delpeche et Malvin Schmidt. Le premier est entraineur de la formation et le second joueur. Ils sont licenciés au club de Rougemont-Villersexel.

"Il y a un peu d'amour"

"Je n'ai pas assez d'expérience pour mettre des mots là-dessus et exprimer tout ce que l'on a ressenti, explique Malvin Schmidt, une vingtaine d'années. Se serrer dans les bras en train de pleurer tous ensemble sur le terrain. C'est une sensation à vivre." Christophe Delpeche était son professeur d'EPS au collège de Villersexel. C'est à ce moment là qu'ils se sont rencontrés : "On l'a embarqué tout petit. On ne savait pas jusqu'où ça allait mener. Il y a un peu plus que de la fierté. Il y a un peu d'amour. On est devenus amis", sourit l'entraineur de l'équipe de France.

Les deux Haut-Saônois se concentrent désormais sur les championnats du monde d'Ultimate Frisbee, qui auront lieu en septembre 2024 en Australie. Ils espèrent être du voyage.