VIDÉO - Emilie et Sophie, deux soeurs de Beure, championnes du monde de twirling bâton

A 25 et 28 ans, Sophie et Emilie viennent de remporter le titre de championnes du monde de twirling bâton, dans leur catégorie, en série B. Vingt ans de travail pour les deux habitantes de Beure.

Beure, France

Une semaine après, elles ont encore du mal à réaliser. Sophie et Emilie, 25 et 28 ans ont encore des étoiles plein les yeux. Il faut dire, elles viennent de remporter le titre de championnes du monde de twirling bâton. Cette discipline sportive vient des Etats Unis, elle associe danse, gymnastique, interprétation et maniement de bâtons.

20 ans de travail

C'est leur maman qui les a initiés à ce sport. Elle en faisait elle-même et emmenait ses filles tous les mercredis après-midi. Résultat, les deux sœurs ont immédiatement accrochés. "On est devenues mordues, totalement. Au début, ce qui me plaisait, c'était le maquillage, les paillettes. Après, c'est la dimension sportive qui est venue", raconte Emilie, la grande soeur. C'est très sportif, renchérit Sophie. "On s'est entraînées six heures par semaine avec nos entraîneurs, on a fait beaucoup de sacrifices pour y arriver."

Quelques heures avant, les deux soeurs répètent leurs deux minutes de chorégraphie - Emilie Koeller

Retour à l'entraînement dès lundi prochain

19 nations étaient représentées au championnat du monde à Limoges. Les deux sœurs ont failli de ne pas y aller, faute d'argent. Finalement, c'est grâce à une cagnotte qu'elles ont pu y aller. Promis, elles vont y retourner l'an prochain. Fini de rire : l'entraînement reprend dès la semaine prochaine.