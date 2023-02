VIDÉO - Enduropale 2023 : regardez la course en direct et en intégralité ce samedi

Qui succédera à Milko Potisek ? Plus de 1.000 pilotes professionnels et amateurs sont sur la ligne de départ de l'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais édition 2023 ce samedi à 14h.

La mythique course des sables est à regarder en direct vidéo et en intégralité sur notre site internet grâce à notre émission spéciale sur France Bleu Nord et France 3 Hauts-de-France. Prise d'antenne à 13h35 jusqu'à l'arrivée prévue aux alentours de 17h avec les commentaires de Céline Rousseaux (France 3 Hauts-de-France), Antoine Barège (France Bleu Nord) et notre consultant Arnaud Demeester (recordman des victoires sur l’Enduropale).

Et dès samedi 10h, sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie, émission spéciale depuis le Touquet avec un focus sur les derniers moments avant la course et les événements de la matinée.

Émission spéciale vendredi sur France Bleu Nord

Avant cela, rendez-vous ce vendredi de 16h à 19h pour une émission spéciale, veille de départ de l’Enduropale.

Depuis le Palais des congrès du Touquet, nos journalistes reviendront sur les derniers préparatifs et les événements de cette journée en direct sur France Bleu Nord.

