VIDÉO - Les 5 Étoiles de Pau : suivez en direct les épreuves de concours complet et d'attelage

Ces samedi et dimanche, les meilleurs cavaliers du monde s'affrontent à Pau. Suivez en vidéo trois épreuves des 5 Étoiles de Pau. Deux épreuves de concours complet, une épreuve d'attelage. Au domaine de Sers, se déroule l'un des six concours complets 5* qui existent dans le monde, aux côté de Badminton et Burghley, au Royaume-Uni, Lexington, au USA, Luhmühlen en Allemagne et Adelaide en Australie. Et, Covid oblige, Pau est la seule des six manifestations à accueillir des visiteurs cette année.

Le programme des vidéos du week-end :

Le cross (concours complet CCI 5*L) : samedi, 13h30-17h30

Le cross (concours complet CCI 5*L) : samedi, 13h30-17h30

Le marathon, cross attelé (attelage CAIO 4*) : dimanche, 9h55-12h30

Le saut d'obstacles (concours complet CCI 5*L) : dimanche, 14h25-16h15

Suivez la compétition en vidéo

Retrouvez tous les résultats des épreuves sur le site des 5 étoiles de Pau.