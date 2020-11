VIDÉO - Formule 1 : le Français Romain Grosjean se sort miraculeusement d'un spectaculaire accident

Sa voiture a été coupée en deux ! Le Français Romain Grosjean a été victime d'un spectaculaire accident ce dimanche, lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1. Le pilote s'est sorti miraculeusement avec seulement des "brûlures mineures" de l'incendie de sa monoplace.

Il souffre de "brûlures mineures"

Peu après le départ, sa F1 est sortie de piste à la suite d'un contact avec une des roues du Russe Daniil Kvyat et a heurté les barrières de sécurité. Le châssis a été coupé en deux et a pris instantanément feu. Mais heureusement, le pilote de 34 ans est parvenu à s'extraire de l'habitacle et à s'éloigner du brasier.

Il souffre de "brûlures mineures aux mains et aux chevilles mais va bien", a indiqué son équipe aux médias. Romain Grosjean a été transporté en ambulance pour être examiné par un médecin, comme le prévoit le protocole. Le Grand Prix a été interrompu par un drapeau rouge.